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Першою дозою вакцини від коронавірусу вже щеплено понад 1 млн українців

До листа очікування щеплення записались 599 777 людей.

Першою дозою вакцини від коронавірусу вже щеплено понад 1 млн українців
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю, 28 травня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 16 815 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 9 785 людей, повністю імунізовані - 7 030 людей.

Протягом доби працювали 273 мобільні бригади і 354 пункти щеплення.

Станом на 29 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 599 777 людей.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 29 травня у Києві, Львові та Одесі мають запрацювати центри вакцинації проти коронавірусу.

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