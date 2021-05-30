На стадіоні Одеської національної юридичної академії у неділю, 30 травня відкрився Центр масової вакцинації проти COVID-19.

Про це пише dumskaya.net.

Відкриваючи центр, керівники обласного та міського департаментів охорони здоров'я розповіли, що в ньому планують щепити всіх охочих, які записалися на вакцинацію через додаток “Дія”. Щодня тут мають намір вакцинувати 250 чоловік.

Фото: dumskaya.net

У центрі працюють чотири бригади. Спочатку пацієнт потрапляє до реєстраторів, які вносять і перевіряють дані. Потім лікарі проводять огляд і дають “добро” на щеплення, після чого медсестри роблять ін'єкцію.

Обирати вакцину тут не можна: прищеплюють тим, що є в наявності. Зараз використовують китайську Coronavac.

Всі процедури проходять на спортивному майданчику. На трибунах організували місця очікування для тих, хто чекає своєї черги, і тих, кому зробили щеплення – вони повинні певний час залишатися під наглядом.

dumskaya.net

dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Зараз в Одеській області розгорнули 70 стаціонарних пунктів щеплень, також працює 16 виїзних бригад. Цей центр - найбільший. Найближчим часом планують організувати ще три аналогічні центри в інших районах Одеси, і збільшити кількість зроблених щеплень до трьох тисяч в день.

Загалом процес щеплення на стадіоні триває спокійно і розмірено. Черг немає: пацієнтів запрошують на конкретний час. Відвідувачів, в основному людей похилого віку, розважають піснями у виконанні Леоніда Утьосова.

Нагадаємо, це третій пілотний проєкт такого формату в Україні, 29 травня аналогічні центри почали працювати в Києві та Львові.