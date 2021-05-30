Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Одесі відкрився Центр масової вакцинації проти ковіду

У центрі працюють чотири бригади.

На стадіоні Одеської національної юридичної академії у неділю, 30 травня відкрився Центр масової вакцинації проти COVID-19.

Про це пише dumskaya.net.

Відкриваючи центр, керівники обласного та міського департаментів охорони здоров'я розповіли, що в ньому планують щепити всіх охочих, які записалися на вакцинацію через додаток “Дія”. Щодня тут мають намір вакцинувати 250 чоловік.

Фото: dumskaya.net

У центрі працюють чотири бригади. Спочатку пацієнт потрапляє до реєстраторів, які вносять і перевіряють дані. Потім лікарі проводять огляд і дають “добро” на щеплення, після чого медсестри роблять ін'єкцію.

Обирати вакцину тут не можна: прищеплюють тим, що є в наявності. Зараз використовують китайську Coronavac.

Всі процедури проходять на спортивному майданчику. На трибунах організували місця очікування для тих, хто чекає своєї черги, і тих, кому зробили щеплення – вони повинні певний час залишатися під наглядом.

dumskaya.net
dumskaya.net
dumskaya.net
dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Зараз в Одеській області розгорнули 70 стаціонарних пунктів щеплень, також працює 16 виїзних бригад. Цей центр - найбільший. Найближчим часом планують організувати ще три аналогічні центри в інших районах Одеси, і збільшити кількість зроблених щеплень до трьох тисяч в день.

Загалом процес щеплення на стадіоні триває спокійно і розмірено. Черг немає: пацієнтів запрошують на конкретний час. Відвідувачів, в основному людей похилого віку, розважають піснями у виконанні Леоніда Утьосова. 

Нагадаємо, це третій пілотний проєкт такого формату в Україні, 29 травня аналогічні центри почали працювати в Києві та Львові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також