Зірки естради та кіно, які входять до футбольного клубу «Маестро», разом із вихованцями соціально-спортивної школи Фонду «Реал Мадрид» зіграли футбольний матч до Всесвітнього дня захисту дітей.

Матч із символічною назвою «Пишаюсь тобою!» відбувся на території стадіону колежу ім. Сухомлинського (№ 272). Організатором заходу виступила громадська організація «Епіцентр дітям», яка розвиває в Україні школи Фонду «Реал Мадрид».

Акція «Пишаюсь тобою!» покликана нагадати, наскільки важливою для дітей є підтримка дорослих, зокрема батьків. Саме вона підживлює віру дітей у свої сили та надихає на досягнення успіхів у дорослому житті. ГО «Епіцентр дітям» запросила взяти участь у матчі відомих особистостей із команди «Маестро» і поділитися у своїх блогах надихаючими історіями з власного дитинства та тим, як їм самим вдається бути хорошими батьками.

Разом із дітьми з соціально незахищених родин зіграли Фоззі (учасник гурту ТНМК), Діля (український музикант та композитор), Ігор Грохоцький (переможець шоу «Голос Країни»), Дмитро Бабак (переможець шоу «Х-фактор»), співак Микита Алєксєєв та Вадим Олійник, Олексій Рева (резидент «Мамахохотала шоу»), а також міністр культури 2014-2019 років Євген Нищук та консул посольства Королівства Іспанії в Україні Родріго де ла Вінья Мулак.

«Ми хотіли, щоб батьки наших вихованців побачили своїх діток на одному полі з відомими особистостями та відчули гордість за них. У кожного з наших учнів складна доля, але в школі «Реалу» вони змінюють своє майбутнє. Спільна гра з українськими зірками, безсумнівно, підкріпить їхню віру у власні сили та стане яскравою згадкою на все життя», — зазначив віце-президент громадської організації «Епіцентр дітям» Тарас Герега.

Соціально-спортивна школа Фонду «Реал Мадрид» — це міжнародний проєкт, який діє майже у 80 країнах світу. Завдяки зусиллям громадської організації «Епіцентр дітям» безкоштовні школи Фонду відкриті в чотирьох регіонах України на семи локаціях. А у 2020 році проєкт успішно запрацював у Києві. Наразі проєкт об'єднує 800 вихованців.

«Для нас було важливо приєднатися до цього матчу, оскільки ФК «Маестро» вже понад 12 років проводить благодійні заходи, організовуючи неофіційні футбольні матчі і турніри. За цей час нам вдалось зробити чимало добрих справ. Захід «Пишаюся тобою» — це нагадування для всіх батьків, які вкладають багато зусиль і ресурсів у дітей, але забувають їм сказати, як сильно пишаються їхніми успіхами», — прокоментував гравець ФК «Маестро», фронтмен гурту «Танок на майдані Конґо» Фоззі.

Довідка. Соціально-спортивна школа Фонду «Реал Мадрид» працює в Києві на базі трьох навчальних закладів – загальноосвітніх шкіл № 62 Дарницького району (Княжий Затон, 17В) і № 243 Подільського району (вул. Новомостицька, 10) та Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського № 272 Дніпровського району (вул. Шептицького, 5А). Зокрема, в колежі ім. Сухомлинського була побудована футбольна арена площею 101,7 м. на 61,57 м., максимально наближена до стандартів та рекомендацій УЄФА. Це дозволяє проводити спортивні змагання міжнародного рівня.

Вихованці школи – понад 200 хлопчиків та дівчат віком від 6 до 17 років із соціально незахищених родин. Вони забезпечені харчуванням, спортивним інвентарем та формою. Окрім тренувань із футболу та баскетболу, учні школи Фонду «Реал Мадрид» мають можливість поглиблювати шкільне навчання та вивчати іноземні мови. Навчання в школі є безкоштовним. Всі тренери пройшли курс навчання в тренерів-методистів Фонду «Реал Мадрид» і отримали сертифікати міжнародного зразка.