Рух по Кільцевій дорозі у Києві частково обмежать до 31 липня

Через ремонт обмежать рух від вулиці Дмитра Луценка до вулиці Садової.

Фото: КМДА

У столиці з 2 червня по 31 липня у зв'язку із проведенням ремонту буде обмежений рух по Кільцевій дорозі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, з 00:00 2 червня до 31 липня на Кільцевій дорозі частково обмежать рух транспорту від вул. Луценка до вул. Садової через масштабний ремонт.

Зазначається, що загалом буде оновлена ділянка від пл. Одеської до вул. Ватутіна (с. Жуляни). Наразі ремонт триває на частині від пл. Одеської до вул. Луценка.

Із 2 червня роботи розпочнуться ще на одній ділянці - від вул. Луценка до вул. Садової.

Як повідомляли, з 2 червня по 15 серпня через ремонт дороги не курсуватиме швидкісний трамвай на Борщагівку.