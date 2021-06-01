Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху його пентхауса
Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху його пентхауса
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"
Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця (оновлено)
Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця (оновлено)
Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень
Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ
Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Рух по Кільцевій дорозі у Києві частково обмежать до 31 липня

Через ремонт обмежать рух від вулиці Дмитра Луценка до вулиці Садової.

Фото: КМДА

У столиці з 2 червня по 31 липня у зв'язку із проведенням ремонту буде обмежений рух по Кільцевій дорозі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, з 00:00 2 червня до 31 липня на Кільцевій дорозі частково обмежать рух транспорту від вул. Луценка до вул. Садової через масштабний ремонт.

Зазначається, що загалом буде оновлена ділянка від пл. Одеської до вул. Ватутіна (с. Жуляни). Наразі ремонт триває на частині від пл. Одеської до вул. Луценка.

Із 2 червня роботи розпочнуться ще на одній ділянці - від вул. Луценка до вул. Садової.

Як повідомляли, з 2 червня по 15 серпня через ремонт дороги не курсуватиме швидкісний трамвай на Борщагівку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також