Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця

Трамвайний рух тимчасово закриють з 2 червня через капітальний ремонт вулиці Борщагівської.

У Солом’янському районі столиці до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри".

Перекриття руху попередньо планується із середи, 2 червня, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Як ідеться у розпорядженні КМДА №1195, трамвайний рух тимчасово закриють через капітальний ремонт вулиці Борщагівської. Зокрема, тут заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

На час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про які буде повідомлено окремо.

раніше повідомляли, що Київ веде переговори про продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту.