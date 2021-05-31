В одній з військових частин ВМС трагічно загинув військовослужбовець

30 травня, в одній з військових частин Військово-морських сил Збройних сил України стався трагічний випадок - загинув військовослужбовець.

Про це повідомило командування ВМС.

Наразі правоохоронці проводять перевірку.

"За фактом загибелі військового правоохоронними органами проводятся слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події. За вказівкою командувача Військово-Морських Сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка", - йдеться у повідомленні.

Внших подробиць поки не повідомляєтся.Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні вперше розробили Доктрину Військово-Морських Сил ЗСУ.