Фото: Макс Требухов

У Києві під Офісом президента розпочалася акція на підтримку активістів Сергія Стерненка і Руслана Демчука, визнаних судом першої інстанції винними у викраденні одеського депутата проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича.

Активісти вимагають справедливого рішення Апеляційного суда, який має оголосити своє рішення по справі вже 31 травня. На сторінці акції "Покажіть нам справежливість!" у Facebook йдеться, що "замовниками несправедливого вироку у першій інстанції є російські агенти в Україні".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Справа про “300 гривень” ватного тітушки Щербіча повністю сфабрикована. Адвокати Стерненка послідовно доводили це в апеляції. Але, на жаль, в Україні це не означає нічого, оскільки довіри до суддів немає. Спочатку судді заборонили онлайн-трансляцію засідань попри шалений резонанс та заклики до прозорості інстанції, що є грубим порушенням", - йшлося в анонсі мітингу.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активісти заявили, що "єдиний спосіб досягти справедливості в Україні – це боротися за неї. І ми продовжимо це робити, поки не отримаємо справедливості для всіх".

Оновлено. Станом на 19:17 акція під Офісом президента завершилася. Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події, мітинг пройшов мирно, без заворушень. Завтра, 31 травня, після ухвалення судом рішення щодо апеляції на вирок Стерненку організатори планують зібратися на нову акцію.

Нагадаємо, що 23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав і Демчук.

Після вироку Стерненко та Демчук перебували під вартою, аж поки 9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт.

Новина про вирок Стерненку спричинила масові протести в кількох містах України, наймасштабніші пройшли у Києві. На одній акції, яка відбувалася під Офісом президента, активісти побили скло в будівлі та розписали стіни. Після цього правоохоронці почали декілька кримінальних проваджень за хуліганство, зокрема і щодо одного з організаторів акції Сергія Філімонова.