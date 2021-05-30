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У Києві затримали чоловіка, який втік з-під варти суду в Ірпені

Утікача затримав спецпризначенець поліції столиці.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який втік з-під варти Ірпінського міського суду.

Про це повідомив керівник столичного главку Андрій Крищенко.

За його словами, на території столиці та області була введена спеціальна поліцейська операція з розшуку та затримання злочинця.

“Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенець поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу нарад поліції та слідчо-оперативну групу", – розповів Крищенко.

Наразі правопорушника передано колегам із Київської області для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, 28 травня з зали Ірпінського міського суду втік підозрюваний, уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли. Чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

У січні на Миколаївщині рецидивіст із 10 судимостями втік із виправного центру на мопеді.

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