Сьогодні у більшості областей України – дощі

Температура вдень підніметься до 20°, на півдні та сході - до 26°.

У неділю, 30 травня, у більшості областей України йтимуть дощі. Температура вдень підніметься до 20°, на півдні та сході - до 26°.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. Вночі у західних, більшості північних областей та у південно-східній частині країни, вдень у більшості областей дощі (на заході протягом доби місцями значні дощі). Вітер північний, на півдні та сході країни західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, у східних областях та на узбережжі морів до 17°; вдень 15-20°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 21-26°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та Київській області 30 травня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень - помірний. Температура у столиці вночі 11-13°, вдень 15-17°, у регіоні вночі буде 9-14°, вдень 15-20°.

У наступні два дні також зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, короткочасні дощі, окремі грози пройдуть 31 травня в Карпатському регіоні, вночі й у північних областях, вдень - також у південній частині країни, а 1 червня - на півдні, місцями в Карпатах, вдень ще й у східних та центральних областях. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, 1 червня у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині та східних областях вночі 9-14°, вдень 31 травня 19-24°, 1 червня 16-21°; на решті території вночі 6-11° (1 червня у західних, північних та Вінницькій областях 3-8°), вдень 13-18°.

У Києві та Київській області 31 травня - 1 червня хмарно з проясненнями, вночі 31 травня місцями пройде короткочасний дощ. Температура вночі 31 травня 6-11°, 1 червня 3-8° тепла; вдень буде 13-18°.

Короткочасні дощі, місцями грози прогнозують синоптики на 2-3 червня (у північних та більшості західних областей 2 червня опади йтимуть впродовж доби, 3 червня вночі без опадів). Температура у західних областях вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 2 червня 12-17°, 3 червня буде 15-20°; на решті території вночі 6-12°, вдень 2 червня 14-19°, на сході до 21°, 3 червня 17-23°.

У Києві та області лише вдень 3 червня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 6-11°; вдень 2 червня 14-19°, 3 червня буде 17-22°.