В Ірпені з зали суду втік підозрюваний
В Ірпені з зали суду втік підозрюваний
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
У Києві ексгравця “Шахтаря” затримали п’яним за кермом
У Києві ексгравця “Шахтаря” затримали п’яним за кермом
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу окупанти шість разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат серед наших захисників немає.

За добу окупанти шість разів порушили режим припинення вогню
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 29 травня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Причепилівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Станом на 07:00 30 травня порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, у суботу, 29 травня ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також