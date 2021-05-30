За добу окупанти шість разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Протягом минулої доби, 29 травня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Причепилівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Станом на 07:00 30 травня порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, у суботу, 29 травня ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.