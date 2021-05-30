На Львівщині легковик влетів у будинок, четверо осіб постраждали

У Львівській області легковик влетів у будинок, четверо осіб постраждали.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Аварія сталася 29 травня, близько 23:40 у м. Мостиська на вул. Галицькій.

28-річний водій автомобіля марки “ВАЗ 2110”, рухаючись по дорозі в сторону м. Львова, не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок.

Внаслідок ДТП водій автомобіля та три його пасажири отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані у Мостиську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 18 травня на трасі "Київ-Чоп" на Львівщині сталося зіткнення трьох автомобілів: Renault Kangoo з автовозом Scania та автомобілем Chevrolet Cruze. В результаті ДТП загинули дві людини.