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На Львівщині легковик влетів у будинок, четверо осіб постраждали

Обставини події встановлюються.

На Львівщині легковик влетів у будинок, четверо осіб постраждали
Фото: bigkyiv.com.ua

У Львівській області легковик влетів у будинок, четверо осіб постраждали.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Аварія сталася 29 травня, близько 23:40 у м. Мостиська на вул. Галицькій.

28-річний водій автомобіля марки “ВАЗ 2110”, рухаючись по дорозі в сторону м. Львова, не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок.

Внаслідок ДТП водій автомобіля та три його пасажири отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані у Мостиську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 18 травня на трасі "Київ-Чоп" на Львівщині сталося зіткнення трьох автомобілів: Renault Kangoo з автовозом Scania та автомобілем Chevrolet Cruze. В результаті ДТП загинули дві людини.

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