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На честь українського вченого Івана Пулюя назвали планету

Так реалізувався один із пунктів заходів по вшануванню 175-річчя від дня народження славетного українського вченого.

На честь українського вченого Івана Пулюя назвали планету
Іван Пулюй

Міжнародна астрономічна спілка (IAU) назвала малу планету ім'ям видатного українського фізика Івана Пулюя.

Про це повідомив у Facebook провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Василь Шендеровський.

“Цієї миті науковці, колектив Тернопільського Національного Технічного Університету ім.Івана Пулюя, жителі Гримайлова чекали більше трьох років. Міжнародна астрономічна спілка (IAU) назвала  малу планету ім'ям Івана Пулюя (226858) Ivanpuluj=2004 TY 13, про що повідомлено у Bulletin WGSBN (робоча група з питань номенклатури небесних тіл)  Vol.1,#1, 2021,May 14, p.24”, - написав Шендеровський.

За його словами, так реалізувався один із пунктів заходів по вшануванню 175-річчя від дня народження славетного українського вченого Івана Пулюя.

Іван Пулюй - український фізик та електротехнік, винахідник, публіцист та перекладач. Один із першовідкривачів радіоактивного випромінювання.

Працював у галузі молекулярної фізики, електротехніки, досліджував електричні розряди в газах, властивості та природу рентгенівських променів задовго до В. Рентгена. 1882 винайшов фосфоресцентну лампу, попередницю рентгенівської.

Володів більш як 10-ма мовами. Переклав підручники з геометрії та фізики для українських гімназій, молитовник на українську мову. Разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуй-Левицьким переклав на українську мову Біблію, розробляв основи концепції національної освіти, працював над словником української технічної термінології. 

Автор близько 50-ти наукових та науково-популярних праць.

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