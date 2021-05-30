У Києві завтра стартує всеукраїнський освітній форум

Учасники дискутуватимуть на теми сучасних тенденцій в освіті й науці.

Всеукраїнський форум “Україна 30. Освіта і наука” cтартує у Києві 31 травня і триватиме до 2 червня.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Участь у ньому візьмуть президент України Володимир Зеленський, представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства освіти і науки, українські педагоги, освітяни, науковці, західні партнери, фахівці та експерти.

Учасники дискутуватимуть на теми сучасних тенденцій в освіті й науці, трансформації освітнього процесу в Україні.

Крім того, під час форуму обговорюватимуть питання української освіти й науки у світовому вимірі, цифровізацію та популяризацію науки, облаштування комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу.

Буде приділена увага й ролі сучасного університету як майданчика для досліджень, питанням залучення молоді в науку та підтримки молодих учених.

“Стежте за трансляцією на YouTube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw. А також на фейсбук-сторінці: facebook.com/Forum.Ukraine30”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Світовий банк виділив $200 млн на покращення вищої освіти в Україні, проєкт будуть реалізовувати п'ять років.