Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
ГоловнаСуспільствоОсвіта

У Києві завтра стартує всеукраїнський освітній форум

Учасники дискутуватимуть на теми сучасних тенденцій в освіті й науці.

У Києві завтра стартує всеукраїнський освітній форум

Всеукраїнський форум “Україна 30. Освіта і наука” cтартує у Києві 31 травня і триватиме до 2 червня.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Участь у ньому візьмуть президент України Володимир Зеленський, представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства освіти і науки, українські педагоги, освітяни, науковці, західні партнери, фахівці та експерти.

Учасники дискутуватимуть на теми сучасних тенденцій в освіті й науці, трансформації освітнього процесу в Україні.

Крім того, під час форуму обговорюватимуть питання української освіти й науки у світовому вимірі, цифровізацію та популяризацію науки, облаштування комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу.

Буде приділена увага й ролі сучасного університету як майданчика для досліджень, питанням залучення молоді в науку та підтримки молодих учених.

“Стежте за трансляцією на YouTube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw. А також на фейсбук-сторінці: facebook.com/Forum.Ukraine30”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Світовий банк виділив $200 млн на покращення вищої освіти в Україні, проєкт будуть реалізовувати п'ять років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також