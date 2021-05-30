Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
ГоловнаСуспільствоЖиття

Представник "УДАРу" Білоцерковець взяв участь у марафоні в Києві за руку з незрячим спортсменом

Спортсмени пробігли 5 кілометрів. 

Представник партії "УДАР Віталія Кличка", майстер спорту з легкої атлетики Дмитро Білоцерковець пробіг марафон "Пробіг під каштанами" під руку з незрячим спортсменом Русланом Рубелем. Про це "ударівець" написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Білоцерковця, це особливий для нього день.

"Сьогодні особливий для мене «Пробіг під каштанами» — біг не один, а супроводжував незрячого спортсмена Руслана Рубеля. Біг з людьми з порушеннями зору має свої особливості, адже ми бігли з прив’язаними одне до одного руками. Ми разом з Юлиєю Хан допомогли йому пробігти 5 км. Руслан поставив свій особистий рекорд на цій дистанції, що мені особливо приємно", – зазначив Білоцерковець.

Він повідомив, що запропонувала йому супроводжувати Руслана на пробігу Леся Петрівська, хоча до цього подібного досвіду у Белоцерковця не було. 

Білоцерковець на марафоні з Рубелем
Білоцерковець на марафоні з Рубелем

"Погодився на цю пропозицію, бо хотів допомогти людині, яка дуже хотіла взяти учать у цьому заході, однак самостійно не могла втілити цей задум. Здавалось би, коли ти нічого не бачиш, ти не можеш і мріяти, що будеш бігти. А Руслан зміг і подає приклад всім — і людям з інвалідністю, і без! Я поважаю його прагнення долати такі труднощі!" – написав Білоцерковець.

Він подякував Руслану та його тренеру Татьяні Лищинській за їхнє прагнення робити неможливе можливим.

"Головне – справжня воля переможця!" – підсумував Білоцерковець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також