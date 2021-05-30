Представник партії "УДАР Віталія Кличка", майстер спорту з легкої атлетики Дмитро Білоцерковець пробіг марафон "Пробіг під каштанами" під руку з незрячим спортсменом Русланом Рубелем. Про це "ударівець" написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Білоцерковця, це особливий для нього день.

"Сьогодні особливий для мене «Пробіг під каштанами» — біг не один, а супроводжував незрячого спортсмена Руслана Рубеля. Біг з людьми з порушеннями зору має свої особливості, адже ми бігли з прив’язаними одне до одного руками. Ми разом з Юлиєю Хан допомогли йому пробігти 5 км. Руслан поставив свій особистий рекорд на цій дистанції, що мені особливо приємно", – зазначив Білоцерковець.

Він повідомив, що запропонувала йому супроводжувати Руслана на пробігу Леся Петрівська, хоча до цього подібного досвіду у Белоцерковця не було.

Білоцерковець на марафоні з Рубелем

"Погодився на цю пропозицію, бо хотів допомогти людині, яка дуже хотіла взяти учать у цьому заході, однак самостійно не могла втілити цей задум. Здавалось би, коли ти нічого не бачиш, ти не можеш і мріяти, що будеш бігти. А Руслан зміг і подає приклад всім — і людям з інвалідністю, і без! Я поважаю його прагнення долати такі труднощі!" – написав Білоцерковець.

Він подякував Руслану та його тренеру Татьяні Лищинській за їхнє прагнення робити неможливе можливим.

"Головне – справжня воля переможця!" – підсумував Білоцерковець.