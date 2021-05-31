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Окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військових немає.

Окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Протягом минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі населеного пункту Майорськ окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї. У тому ж напрямку окупанти двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

По позиціям українських захисників в районі населеного пункту Золоте-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військових немає.

Станом на 7 годину ранку, 31 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом суботи, 29 травня, на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню окупантами. Збройні формування РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу, постраждалих внаслідок обстрілу не було.

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