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Зеленський підписав указ про заснування "університету майбутнього"

"Наша мета - це найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї України".

Зеленський підписав указ про заснування "університету майбутнього"
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування президентського "Університету майбутнього", який готуватиме "людей майбутнього".

Про це він сказав на форумі "Україна 30. Освіта і наука".

"В Україні буде створено президентський університет - це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який збере в одному місці кращих викладачів та в одному місці навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту нашої держави", - сказав Зеленський.

Цей університет, зокрема, готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.

"Наша мета - це найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї України, які навчатимуться безкоштовно, а потім працюватимуть в державі, реалізовуватися тут, в Україні", - сказав Зеленський.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму виступі на цьому ж форумі повідомив, що заснування Президентського університету вимагає змін до законодавства.

"В нашій державі нічого не робиться без того, щоб воно було завернуте в обгортку законопроєкту, і ми починаємо розробку законопроєкту. Всі загальні питання вже пропрацьовані, ви побачите цей законопроєкт", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що на початку травня Світовий банк вирішив виділити 200 млн доларів на покращення вищої освіти в Україні.

У документах СБ зазначалось, що мережа з 231 державного вишу (загалом в Україні 327 вишів) занадто велика і неефективна з урахуванням населення, яке скорочується, і створює проблеми і для фінансової стійкості, і для якості послуг. Майже 60% академічних вишів навчають менше ніж 5000 студентів.

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