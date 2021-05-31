У "ДНР" скасували комендантську годину на вихідні

Обмеження скасують на період з 1 червня по 15 вересня.

В окремих непідконтрольних урядові України районах Донецької області з 1 червня по 15 вересня буде скасовано комендантську годину у вихідні.

Так званий указ ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна опубліковано на його сайті, інформують Новости Донбасса.

Раніше в Донецьку та інших непідконтрольних уряду містах Донецької області комендантська година діяла щодня з 23:00 по 05:00. Її скасовували спеціальними указами "ДНР" в окремі дні в особливих випадках.

Тепер "ДНР" розпорядилася ще активніше контролювати ситуацію в містах. Поки скасовано комендантську годину, на вулицях патрулюватимуть посилені наряди "поліції".

Раніше Пушилін заявляв, що скасування комендантської години "перекреслиться" у разі відновлення масштабних бойових дій.