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СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі

Заключна фаза тренувань пройшла в прифронтовій Авдіївці.

Служба безпеки України провела дводенні антитерористичні тактико-спеціальні навчання в районі ООС. Заключна фаза тренувань пройшла в прифронтовій Авдіївці. Тренування відбувалися на головному стратегічному об’єкті міста в умовах, максимально наближених до реальних, інформує пресцентр СБУ.

Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Зазначається, що головною метою навчальних заходів стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз.

"Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації «диверсантів», які за легендою навчань планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста. Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження умовних злочинців. Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів навчань, умовні злочинці були своєчасно виявлені і затримані, наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовано", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ провела в київському метро навчання зі знешкодження "терористів".

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