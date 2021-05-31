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У російській тюрмі цькують засудженого українця, який прийняв іслам, - омбудсман

Денісова звернулась з цього приводу до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

У російській тюрмі цькують засудженого українця, який прийняв іслам, - омбудсман
Геннадій Лимешко
Фото: Людмила Денісова

Незаконно засуджений громадянин України Геннадій Лимешко, який відбуває покарання в російськії колонії у Ставропольскому краї, піддається систематичним цькуванням з боку працівників установи.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмина Денісова.

"Як стало відомо, оперативні працівники колонії чинять на Геннадія психологічний тиск через те, що він прийняв іслам. З їхнього боку лунають погрози, що після відбування терміну ув’язнення, Геннадія відправлять воювати до Сирії, оскільки він, нібито «підтримує тероризм та ІДІЛ». Також працівники колонії безпідставно забирають у нього дозволені речі та одяг", - зазначила омбудсман.

Вона наголосила, що таке упереджене ставлення та знущання з боку співробітників колонії призводить до погіршення психоемоційного стану українця, а також суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що утримуються в місцях позбавлення волі.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів для відновлення прав нашого громадянина.

Нагадаємо, Лимешка було затримано в серпні 2017 року. Федеральна служба безпеки РФ заявила, що його затримали під час спроби пошкодити лінію електропередачі Судак - Новий Світ. У повідомленні ФСБ його називають "агентом СБУ, відправленим у Крим для здійснення диверсійних актів". В СБУ назвали затримання Лимешка провокацією і заявили, що такі фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова.

У травні 2018 року Лимешка було зсуджено до восьми років ув'язнення у травні 2018 року за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.

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