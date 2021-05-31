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У Кременчуці чоловік з вікна багатоповерхівки обстріляв поліцейських

Правоохоронці відпрацьовували виклик про конфлікт у сусідньому нічному клубі.

У Кременчуці чоловік з вікна багатоповерхівки обстріляв з пневматичного пістолету поліцейських, які приїхали на виклик у зв'язку з конфліктною ситуацією в одному з нічних закладів міста, і попав у двох із них.

На сайті поліції повідомляється, що 38-річний чоловік знаходися у стані наркотичного сп'яніння.

На місце події приїхали оперативники внутрішньої безпеки поліції, Кременчуцького районного управління поліції, бійці полку особливого призначення. Вони вирахували квартиру, з якої стріляли та затримали підозрюваного.

Поліція стверджує, що у нього раніше були судимості за браконьєрство та крадіжку з проникненням в приміщення.

У затриманого знайшли напіврозібраний пневматичний пістолет, а у подвір’ї будинку - газовий балон та магазин, які чоловік, ймовірно, викинув у вікно, аби позбутися доказів.

Йому повідомили про підозру за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора. 

Нагадаємо, що схожа подія сталася кілька днів тому в Києві. Там чоловік на Васильківській вулиці почав стріляти з вікна у перехожих. Внаслідок події ніхто не постраждав, стрілка затримали.

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