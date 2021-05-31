​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
ГоловнаСуспільствоВійна

В ОБСЄ фіксують посилення напруги на Донбасі

Генсек ОБСЄ вважає, що для закінчення війни "необхідна стійка політична воля та співробітництво".

В ОБСЄ фіксують посилення напруги на Донбасі
Фото: Крым.Реалии

Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Шмід заявляє про посилення напруги на Донбасі протягом останніх місяців.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“В останні пару місяців ми бачимо, що напруга погіршується, а кількість порушень режиму припинення вогню зростає. Це нагадує, якою крихкою є ситуація. ОБСЄ продовжить робити все, що в наших силах, але необхідна стійка політична воля та співробітництво, щоб закінчити цю кризу. Люди заслуговують стійкої стабільності та безпеки в повсякденному житті”, – заявила Шмід.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також