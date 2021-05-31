В ОБСЄ фіксують посилення напруги на Донбасі

Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Шмід заявляє про посилення напруги на Донбасі протягом останніх місяців.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
“В останні пару місяців ми бачимо, що напруга погіршується, а кількість порушень режиму припинення вогню зростає. Це нагадує, якою крихкою є ситуація. ОБСЄ продовжить робити все, що в наших силах, але необхідна стійка політична воля та співробітництво, щоб закінчити цю кризу. Люди заслуговують стійкої стабільності та безпеки в повсякденному житті”, – заявила Шмід.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.