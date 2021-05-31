Плівки містять запис розмов між Медведчуком та ватажками бойовиків - Олександром Захарченком та Володимиром Кононовим щодо поставок вугілля з окупованих територій.

Журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили третю частину розслідування, зробленого на основі аналізу телефонних розмов голови політради партії “Опозиційна платформа - За Життя” Віктора Медведчука за 4 роки.

Відповідне відео “Окуповане вугілля за наші гроші” оприлюднене на YouTube-каналі проєкту.

Як запевняють журналісти, плівки містять запис розмов між Медведчуком та ватажками бойовиків - Олександром Захарченком та Володимиром Кононовим щодо поставок вугілля з окупованих територій.

“З початком війни частина українського вугілля опинилась під контролем окупантів. І поки влада запевняла, що Україна купувати вугілля у бойовиків не буде, Медведчук вже вів переговори”, - йдеться у описі до відео.

На записах Медведчук нібито говорить заступник керівника Адміністрації Президента Росії Дмитру Козаку, що Україна буде купувати вугілля у бойовиків ДНР/ЛНР через фірму посередника, яка потім буде продавати вугілля Центренерго.

Медведчук також пропонував у якості плати за вугілля постачати на окуповані території продукти харчування. У відповідь у Москві заявили, що там потрібні гроші. Крім того за інформацією журналістів, Медведчук пропонував Москві шантажувати Україну дефіцитом вугілля.

В розслідуванні також йдеться про те, що гроші бойовикам за вугілля з окупованих територій возила Служба безпеки України. А контролював передачу грошей сам Медведчук.

Перша частина розслідування була оприлюднена 17 травня. У ній йдеться про те, Медведчук з 2014 року здійснював проросійський вплив на українське керівництво.

24 травня оприлюднена друга частина розслідування. Воно проливає світло на те, як суд віддав стратегічний об'єкт росіянам і що вони отримали, коли передали трубу оточенню Медведчука.

Нагадаємо, ділянка нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України, у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком. Сам Медведчук заявляв, що він і його родина не причетні до трубопроводу.

Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого. За попередніх власників у 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу.

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни).

13 травня Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт.

Коментуючи справу Медведчука, його кум, президент РФ Володимир Путін заявив про "перетворення України в анти-Росію".