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Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування

Прокурор Михайло Тішин надав протокол огляду телефону, де йшлося про переписку Дугарь з кількома адвокатами та аудіозаписи їх спілкування.

Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
Фото: Катерина Петренко

У Шевченківському райсуді Києва сьогодні, 1 червня, під час дослідження доказів слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета оприлюднили адвокатське листування. Його вилучили, вочевидь, з телефону обвинуваченої, військового медика Яни Дугарь при обшуці.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Захист фігурантів заявив про порушення адвокатської таємниці.

Прокурор Михайло Тішин надав суду присяжних протокол огляду телефону, де йшлося про переписку Дугарь з кількома адвокатами та аудіозаписи їх спілкування. Водночас, за словами обвинуваченої, їй не зрозуміло, звідки слідство взяло листування двох адвокатів між собою, яке також міститься в цьому документі.

“Частина листування - не моя. Я не розумію, звідки воно взято”, - прокоментувала Дугарь на засіданні.

Скріншоти з фейсбуку адвоката Тараса Безпалого:

Згідно з доказом, Дугарь листувалась щодо справи подружжя ексвійськових Інни та Владислава Грищенків, обшуків у них та оплати адвокатських послуг, ймовірно, з Владиславом Добошем - колишнім адвокатом дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка теж обвинувачується у вбивстві Шеремета.

Окрім того, Дугарь вела переписки щодо справи Грищенків з невстановленим користувачем "Сергій" та ще одним адвокатом - Масі Найємом. Він тоді захищав Інну Грищенко. У суді Кузьменко впізнала цього користувача за "іконкою" його профілю.

"Звідки це листування взялося у справі Шеремета?" - апелювала вона.

Зокрема, за словами прокурора Тішина, є переписка про те, що"допоможуть у Генеральній прокуратурі". Щоправда, не зрозуміло, хто допоможе і з яким питанням.

Фото: Катерина Петренко

Фото: Катерина Петренко

Нагадаємо, у 2019-го році в Івано-Франківську та Києві арештували подружжя Грищенків. Їх підозрювали у замаху на вбивство підприємця у Косові. На брифінгу по справі Шеремета поліція розповіла, що Грищенко має навички мінно-вибухової справи. Проте подружжя ніколи не були підозрюваними у справі щодо вбивства журналіста і не допитувалися з цього приводу.

Адвокати прохали визнати цей доказ очевидно недопустимим, оскільки він не доводить причетність обвинувачених до фізичної ліквідації Шеремета, та назвали його оприлюднення порушенням адвокатської таємниці.

"Це припущення сторони захисту. Нічим не підтверджується, що порушується адвокатська таємниця чи розголошується їх листування", - відповів прокурор.

Суддя Оксана Голуб наразі не визнала цей доказ очевидно недопустимим і надасть йому оцінку в нарадчій кімнаті.

Насамкінець, зі слів адвоката Тараса Безпалого, керівник адвокатського бюро "Міллер" Масі Найєм поскаржиться до Комітету захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області.

Варто додати, що адвокат Дмитро Круговий клопотав змінити запобіжний захід третьому обвинуваченому - спецпризначенцю Сил спеціальних операцій, військовому музиканту Андрію Антоненку з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання. За словами адвоката, за 30 днів перебування вдома його підзахисний не порушив жодного покладеного на нього обов’язку.

Антоненко також попрохав про зміну запобіжного заходу, аби мати змогу ходити на службу, виконувати свою роботу й утримувати родину. Він додав, що у кімнаті на 15 квадратних метрів проживає разом зі своєю дружиною та двома дітьми. Загалом у квартирі на 60 квадратних метрів проживає четверо дітей.

Альтернативою адвокат вбачає можливість дозволити обвинуваченому кілька годин щодня прогулюватись у своєму дворі. Однак, прокурор виступив проти зміни запобіжного заходу і назвав це "передчасним". Як наслідок, суд пристав на позицію прокурора і лишив в силі цілодобовий домашній арешт.

Катерина Петренко
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