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В Україні успішно випробували новий боєприпас підвищеної дальності для РСЗВ “Град”

Промисловці і військові задоволені результатами. 

В Україні успішно випробували новий боєприпас підвищеної дальності для РСЗВ “Град”
Заряджання реактивного снаряду "Тайфун-1"
Фото: Армія Інформ

Українські військові провели успішні випробувальні пуски нових реактивних снарядів калібру 122 мм “Тайфун-1” підвищеної дальності до РСЗВ “Град”.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони України.

“Успішно проведено випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122 мм “Тайфун-1” підвищеної дальності до РСЗВ “Град”. Підтверджено середню дальність стрільби та кучність влучення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що випробувальні пуски були проведені на полігоні міжвидових центру підготовки військових частин і підрозділів "Широколанівський" на Миколаївщині. Промисловці і військові задоволені результатами. Випробування тривають.

Дослідні зразки ракет розроблені ДП “КБ “Південне” імені М.К.Янгеля” (м. Дніпро) відповідно до договору із Міноборони України у кооперації з суміжними підприємствами.

Нагадаємо, у 2019 році в Україні розпочато випробування реактивних снарядів системи залпового вогню "Тайфун-1". "На базі "Тайфун-1" проводяться роботи зі створення керованого снаряду "Тайфун-1М", а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню "Тайфун-2" і "Тайфун-4".

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