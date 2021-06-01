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Мінреінтеграції почало прийом документів на безкоштовні підготовчі курси для молоді з окупованих територій

Слухачі отримуватимуть стипендію в розмірі 4 590 грн і будуть розміщені в гуртожитках.

Мінреінтеграції почало прийом документів на безкоштовні підготовчі курси для молоді з окупованих територій
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій сьогодні розпочало прийом документів на безоплатні підготовчі курси  для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила пресслужба від Міністерства.

Діти, які цього року закінчили школу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, лінії зіткнення, а також окупованого Криму, можуть подати документи та отримати освіту в університетах країни.

Курси проходитимуть на базі 23 ЗВО, які є найбільш популярними серед вступників з ТОТ.

Прийом документів здійснюватиметься з 1 по 20 червня. Термін навчання - з 29 червня по 31 серпня (2 місяці). Слухачі отримуватимуть стипендію в розмірі 4 590 грн/місяць і будуть безоплатно розміщені в гуртожитках та братимуть участь у культурно-освітніх та спортивних заходах.

Інструкцію щодо участі в підготовчих курсах розміщено на сайті Мінреінтеграції.

За підсумками навчання з кожної навчальної дисципліни слухачем складається підсумковий іспит.

Нагадаємо, у липні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо можливості вступу до українських вишів жителів тимчасово окупованих територій. Цей закон розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки.

Діти з окупованих територій також можуть не здавати ЗНО для вступу у ВНЗ.

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