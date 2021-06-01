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Більше половини українців не планують відпустку цього року, - опитування

Чоловіки віддають більше перевагу відпочинку на природі, а жінки - пляжному відпочинку.

Більше половини українців не планують відпустку цього року, - опитування

Більше ніж половина українців не планують відпустку цього року, а з тих, хто має намір відпочивати, 53% проведуть відпустку в Україні.

Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) з посиланням на дослідження компанії "Оперативна соціологія".

За даними дослідження, більше половини респондентів (53,1%) планують провести відпустку в Україні і лише кожен десятий - виїхати за кордон. Серед тих, хто планує відпустку в Україні - 44,5% мають намір відпочивати за межами своєї області. Решта планує відпочивати вдома або в межах своїх областей.

Водночас, 42,2% дуже рідко або ніколи не подорожують країною, і це різко залежить від віку. Серед категорії 60+ 40% взагалі не подорожує.

Найбільш поширений транспорт під час мандрівок для українських туристів - власне авто (33,1%), стільки - автобусами та маршрутками, і лише кожен п’ятий подорожує залізницею.

Найпопулярніший вид відпочинку - пляжний (29,8%). 36,5% - віддають перевагу відпочинку на природі, 27,7% - морському, 12,3% - у горах. Міський відпочинок складає 7,9%. Чоловіки віддають більше перевагу відпочинку на природі, а жінки - пляжному відпочинку.

Найпопулярніший серед регіонів туристичний напрям в Україні - Одещина (17,4%), далі йдуть Львівська, Київська, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Черкаська та Харківська.  При цьому найпопулярніший морський курорт - Затока, природній - Асканія-Нова, міський - Києво-Печерська Лавра та Старе місто Львова.

"Такі дослідження дозволяють більш чітко розуміти поточний стан у галузі. Керуючись припущеннями, неможливо обрати потрібний вектор для розвитку. Завдяки статистиці ми можемо побачити прогалини та сильні сторони галузі. Це основа, яка стане обов’язковою для стратегії з піднесення внутрішнього туризму", - зазначив  міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, влітку минулого року 66% українців  у відпустці не були і станом на серпень не збиралися. Серед тих, хто вже був у відпустці, 43% проводили її у своєму населеному пункті і стільки ж - у іншому регіоні України, лише 9% виїжджали  за кордон.

На початку квітня 2020 року пів мільйона киян взяли відпустку за свій рахунок у зв’язку з карантином.

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