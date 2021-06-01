Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Рада обмежила обіг пластикових пакетів в Україні
Рада обмежила обіг пластикових пакетів в Україні
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині внаслідок зіткнення авто загинули троє людей

Ще одного учасника ДТП з травмами доправили до лікарні.

На Харківщині внаслідок зіткнення авто загинули троє людей
Фото: https://hk.npu.gov.ua/

В Харківській області на автодорозі "Чугуїв – Мілове" сталося зіткнення автомобіля Toyota Hilux та автомобіля Daewoo Lanos. Внаслідок ДТП водій та дві жінки-пасажирки Daewoo загинули, водія Toyota з травмами доправили до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Аварія трапилася 1 червня близько 15:30 в районі 20 км автодороги "Чугуїв – Мілове". Автомобіль “Toyota Hilux” під керуванням 52-річного чоловіка рухався зі сторони міста Куп’янськ в напрямку Харкова, «Daewoo Lanos» рухався у зустрічному напрямку.

"Смертельні травми отримав 59-річний водій легковика та дві жінки – пасажирки транспортного засобу. Постраждав також 52-річний водій "Toyota", його доставили до лікарні", - сказано у повідомленні.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Правоохоронці провели огляд місця ДТП. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області внаслідок зіткнення легковика та вантажного самоскиду 29 травня загинуло четверо осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також