Ще одного учасника ДТП з травмами доправили до лікарні.

В Харківській області на автодорозі "Чугуїв – Мілове" сталося зіткнення автомобіля Toyota Hilux та автомобіля Daewoo Lanos. Внаслідок ДТП водій та дві жінки-пасажирки Daewoo загинули, водія Toyota з травмами доправили до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Аварія трапилася 1 червня близько 15:30 в районі 20 км автодороги "Чугуїв – Мілове". Автомобіль “Toyota Hilux” під керуванням 52-річного чоловіка рухався зі сторони міста Куп’янськ в напрямку Харкова, «Daewoo Lanos» рухався у зустрічному напрямку.

"Смертельні травми отримав 59-річний водій легковика та дві жінки – пасажирки транспортного засобу. Постраждав також 52-річний водій "Toyota", його доставили до лікарні", - сказано у повідомленні.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Правоохоронці провели огляд місця ДТП. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області внаслідок зіткнення легковика та вантажного самоскиду 29 травня загинуло четверо осіб.