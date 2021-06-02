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Вісім людей постраждали у зіткненні п'яти автомобілів біля Херсону

Причиною ДТП став невдалий поворот наліво одним із водіїв.

Фото: hr.npu.gov.ua

У вівторок, 1 червня, на трасі P-57 Олешки - Гола Пристань - Скадовськ біля Херсону сталася масштабна аварія, під час якої постраждали вісім осіб та п'ять автомобілів.

Про це повідомляється на сайті місцевого управління поліції.

Винуватцем ДТП, яка сталася між Олешками та Голою Пристанню, вважається 71-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Він повертав наліво і не пропустив Infiniti QX-50, який рухався назустріч.

Між автомобілями сталося дотикове зіткнення, після чого Infiniti вилетів на зустрічну смугу, де їхали ще три машини: Skoda Octavia, Kia Cerato та Mazda CX-5.

Всі водії були тверезі.

Фото: hr.npu.gov.ua
Фото: hr.npu.gov.ua
Фото: hr.npu.gov.ua

В результаті дорожньо-транспортної пригоди медична допомога була надана восьми особам, з яких шестеро – діти. Більшість учасників ДТП отримали незначні забої, проте одного 8-річного хлопчика забрали в реанімацію. Також госпіталізовано його 56-річну бабусю.

За фактом ДТП відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

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