Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
ГоловнаСуспільствоПодії

Податкова міліція прийшла з обшуком в київське КП "ГІОЦ"

Справа стосується пособництва в ухиленні від сплати податків.

Податкова міліція прийшла з обшуком в київське КП "ГІОЦ"
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Державна фіскальна служба у середу, 2 червня, прийшла з обшуком в офіс київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ).

На сайті Київської міської прокуратури повідомляється, що слідчі дії пов'язані з кримінальною справою про пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах одним із підрядників "ГІОЦ".

За версією податкової міліції, приватна компанія, яка в 2019-2020 році надавала комунальному підприємству телекомунікаційні послуги, використала грошові кошти ГІОЦ для замовлення послуг у фіктивної фірми.

Обшуки в ГІОЦ проводяться з тим, щоб знайти первинні фінансові документи та інші можливі докази злочину.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

КП "ГІОЦ" є оператором IT-проєктів київської мерії, таких як сплата за проїзд в громадському транспорті, паркування автомобілів чи харчування в дитячих садках Києва, та співвиконавцем багатьох проєктів міської цільової програми "Електронна столиця".

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів правоохоронні органи провели уже кілька десятків обшуків у підрозділах КМДА та комунальних підприємствах Києва.

Станом на кінець травня 2021 року співробітники ДФС розслідували дев'ять кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків (стаття 212 КК України), зловживання службовим становищем (стаття 364 КК України) та розкрадання державного майна і коштів (стаття 191 КК України) у Києві.

Орієнтовна сума збитків, завдані бюджету Києва і держави, оцінюється в 150 мільйонів гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також