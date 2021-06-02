Податкова міліція прийшла з обшуком в київське КП "ГІОЦ"

Справа стосується пособництва в ухиленні від сплати податків.

Державна фіскальна служба у середу, 2 червня, прийшла з обшуком в офіс київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ).

На сайті Київської міської прокуратури повідомляється, що слідчі дії пов'язані з кримінальною справою про пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах одним із підрядників "ГІОЦ".

За версією податкової міліції, приватна компанія, яка в 2019-2020 році надавала комунальному підприємству телекомунікаційні послуги, використала грошові кошти ГІОЦ для замовлення послуг у фіктивної фірми.

Обшуки в ГІОЦ проводяться з тим, щоб знайти первинні фінансові документи та інші можливі докази злочину.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

КП "ГІОЦ" є оператором IT-проєктів київської мерії, таких як сплата за проїзд в громадському транспорті, паркування автомобілів чи харчування в дитячих садках Києва, та співвиконавцем багатьох проєктів міської цільової програми "Електронна столиця".

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів правоохоронні органи провели уже кілька десятків обшуків у підрозділах КМДА та комунальних підприємствах Києва.

Станом на кінець травня 2021 року співробітники ДФС розслідували дев'ять кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків (стаття 212 КК України), зловживання службовим становищем (стаття 364 КК України) та розкрадання державного майна і коштів (стаття 191 КК України) у Києві.

Орієнтовна сума збитків, завдані бюджету Києва і держави, оцінюється в 150 мільйонів гривень.