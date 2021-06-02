​"Беркутівець" Зінченко після обміну в 2019 році вступив в окупаційні війська

Прокуратура хоче судити його заочно разом з Аброськіним і Янишевським.

Колишній боєць підрозділу "Беркут" Сергій Зінченко, який звинувачується в розстрілах на Майдані, після обміну в 2019 році залишився у Донецьку і вступив у окупаційну армію.

Про це на засіданні Святошинського районного суду Києва в середу, 2 червня, повідомив прокурор Ігор Земсков, пише РБК-Україна.

"Зінченко станом на 20 січня проживав у Донецьку та проходив військову службу за контрактом в складі незаконного збройного формування 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", - повідомив прокурор. Ця інформація підтверджується фотографіями з його соціальних мереж.

Згідно з даними прикордонників, інший обміняний "беркутівець" Павло Аброськін міг виїхати в Росію.

У зв'язку з цим прокуратура просить суд дозволити заочний процес.

Прокуратура хоче об'єднати їх справу зі справою Олександра Маринченка і Сергія Тамтури, які після обміну повернулися до Києва і ходять на суди.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Святошинський суд Києва прийняв рішення про оголошення в розшук трьох обвинувачених у розстрілах на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року ексспівробітників спецпідрозділу міліції "Беркут" Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка.

Вони не з'являються до суду після того як у грудні 2019 року їх включили у списки на обмін і відпустили на непідконтрольні українському уряду території Донецької та Луганської областей. Адвокати ексберкутівців заявляли, що їхні підзахисні не можуть приїхати до Києва, бо не мають паспортів, щоб перетнути лінію розмежування на Донбасі, а також через карантинні обмеження з початку пандемії коронавірусу.

Разом із тим двоє інших обвинувачених — Сергій Тамтура й Олександр Маринченко — у лютому 2020 року повернулися після обміну додому.