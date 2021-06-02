Рада з питань свободи слова рекомендує Зеленському припинити присвоєння звань "Заслужений журналіст"

Видатним діячам інформаційної сфери можуть бути присвоєні інші державні нагороди і стипендії.

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України рекомендував главі держави припинити практику присвоєння почесного звання "Заслужений журналіст України", яка була успадкована як елемент нагородної системи Радянського Союзу.

Про це повідомляється на сайті голови держави.

Член Ради Максим Кречетов на засіданні зазначив, що за 30 років незалежності в Україні виникла ціла низка професійних нагород, які заснували самі журналісти, коли до обрання переможців безпосередньо залучена журналістська спільнота.

При цьому члени Ради зазначили, що видатним діячам інформаційної сфери можуть бути присвоєні інші державні нагороди і стипендії.

Рада з питань свободи слова також рекомендувала ряду державних органів посилити заходи щодо захисту національного інформаційного простору в умовах продовження російської інформаційної агресії проти України.

Нагадаємо, у Верховній Раді 9-го скликання станом на грудень 2020 року почесне звання "заслужений" (юрист, економіст, журналіст, лікар, будівельник, працівник сільського господарства, сфери послуг тощо) мали 35 нардепів. 23 депутати є викладачами, доцентами, професорами або ж ректорами, науковий ступінь доктора наук мали 35 народних депутатів, кандидата наук (доктора філософії) - 73 нардепи.