Разом з тим українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

В зоні бойових дій на сході України з початку доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє Штаб ООС.

Попри це, Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

“Зокрема, Місія продовжує фіксувати переміщення та накопичення військової техніки окупантів, а також факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ, розміщення озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення з боку ОРДЛО”, - йдеться у повідомленні.

Так, Місія фіксувала порушення режиму тиші 31 травня, російськими окупантами вогонь відкривався по населеним пунктам Широкине, Лебединське та Богданівка.

“Збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки та порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї. Наявні порушення можуть свідчити про бойове злагодження механізованих підрозділів противника”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на тимчасово окупованій території продовжують мати місце факти заборони допуску представників СММ з боку російських найманців. Зафіксовано недопуск в населених пунктах Бессарабка, Нова Мар’ївка.

Крім того, БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів уздовж усієї лінії розмежування на непідконтрольній уряду території у районах населених пунктів Криничне, Богланівка та Голубівка.

Окупанти, використовуючи засоби РЕБ російського виробництва, перешкоджали польотам БПЛА Місії, ставлячи перешкоди під час прольоту в районі населених пунктів Степанівка, Костянтинівка, Кам’янка, Красногорівка на підконтрольній Україні території.

“Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту СММ ОБСЄ”, - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, Протягом минулої доби, 1 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.