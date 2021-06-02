Чоловік, якого чотири роки розшукували за вбивство, намагався втекти в окупований Крим

У 2017 році він вчинив вбивство у Кропивницькому.

Прикордонники Херсонського загону затримали злочинця, якого розшукували за вбивство, скоєне на Кіровоградщині.

Чоловіка, який намагався пробратися на тимчасово окупований Росією Кримський півострів, прикордонний патруль виявив на Арабатській стрілці, інформує пресслужба ДПСУ.

"Після зустрічі з нарядом мандрівник, який не мав з собою дійсних документів, помітно хвилювався і не міг пояснити, для чого забрів на режимну територію. Його наміри допомогли з’ясувати представники Національної поліції. З’ясувалося, що у 2017 році цей громадянин вчинив вбивство у Кропивницькому і вже чотири року тікає від правосуддя", - сказано в повідомленні.

Саме для того, щоб уникнути відповідальності, затриманий намагався потрапити на тимчасово окуповану територію України, зазначають у Держприкордонслужбі.

Як повідомляли, в Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві історика Щукіна. До операції були залучені співробітники КОРДу.