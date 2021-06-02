Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Чоловік, якого чотири роки розшукували за вбивство, намагався втекти в окупований Крим

У 2017 році він вчинив вбивство у Кропивницькому.

Чоловік, якого чотири роки розшукували за вбивство, намагався втекти в окупований Крим
Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Херсонського загону затримали злочинця, якого розшукували за вбивство, скоєне на Кіровоградщині.

Чоловіка, який намагався пробратися на тимчасово окупований Росією Кримський півострів, прикордонний патруль виявив на Арабатській стрілці, інформує пресслужба ДПСУ.

"Після зустрічі з нарядом мандрівник, який не мав з собою дійсних документів, помітно хвилювався і не міг пояснити, для чого забрів на режимну територію. Його наміри допомогли з’ясувати представники Національної поліції.  З’ясувалося, що у 2017 році цей громадянин вчинив вбивство у Кропивницькому і вже чотири року тікає від правосуддя", - сказано в повідомленні.

Саме для того, щоб уникнути відповідальності, затриманий намагався потрапити на тимчасово окуповану територію України, зазначають у Держприкордонслужбі.

Як повідомляли, в Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві історика Щукіна. До операції були залучені співробітники КОРДу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,

Читайте також