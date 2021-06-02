П’ять підприємств представлять свій варіант "джипа" для ЗСУ

Новий армійський джип: п’ять підприємств представлять Міністерству оборони свій варіант легковика підвищеної прохідності для Збройних Сил України.

Про це повідомляє АрміяInform.

"Їх (підприємств, - ред.) залишилось п’ятеро… Йдеться про приватні підприємства, які підтвердили свою готовність співпрацювати з Міністерством оборони, а саме - продовжити виконання дослідно-конструкторської роботи «Розробка легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ»", - йдеться в повідомленні.

За результатами розгляду та опрацювання тактико-технічного завдання висловили готовність продовжити роботу наступні підприємства: ТОВ «ВІДІЮНІКОМЕРС»; ТОВ «ПРОТЕКТІНЖИЮРИНГ; ТОВ «Українська бронетехніка»; ТОВ «Конструкторсько-виробниче підприємство «СИНЕРГІЯ» та ВАТ «УКРАВТОБУСПРОМ». Натомість Міжнародний аналітичний центр права «НГО МАЦП», об’єктивно оцінивши свої можливості, відмовився від подальшої участі в цьому проєкті.

Наразі Міноборони очікує дослідний зразок для проведення державних випробувань.

Нагадаємо, Міноборони вирішило розробити нові позашляховики для ЗСУ замість УАЗів, які "морально і фізично застаріли". Голова відомства Андрій Таран заявив про плани кардинально оновити парк автомобільної техніки багатоцільового призначення. За його словами, планується, що оновлення парку буде здійснено після приймання обраного зразку на озброєння ЗСУ.