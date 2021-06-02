Зеленский и его план «Б»

Президент Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung раскрыл некоторые детали того самого плана «Б» , который будет действовать до получения членства Украины в НАТО. Он же поможет дальнейшей деоккупации Донбасса и придаст динамики переговорам с Россией. Сводится он к заключению всеобъемлющего договора о гарантиях военной, экономической и энергетической безопасности Украине со стороны Соединённых Штатов, Евросоюза и Российской Федерации. При этом глава украинского государства утверждает, что «нормандский формат» будет не альтернативой, а частью глобального процесса.

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«У Украины может быть план «Б», когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, свои территории, это будет закреплено не в чём-то условном по типу Будапештского меморандума, который могут нарушить. А будут серьезные игроки – Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью», – заявил Зеленский в интервью. Более того, он обозначил, что собирается говорить об этом плане с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.

К большому сожалению, на Банковой так и не поняли, что любые договоры невозможны без согласия Москвы. А у Москвы на Украину совсем иные – имперские планы. Что проблема Будапештского меморандума отнюдь не в качестве документа и не в том, какой международно-правовой статус он имеет, проблема заключается в том, что России наплевать на все соглашения, когда дело касается бывших советских республик. В особенности тех, которые намереваются выйти из её орбиты.

Во властных кабинетах уже не осталось людей, которые помнят, что с 1992 по 1994 год Украина – ещё до заключения Будапештского меморандума – подписала ряд документов разного юридического качества, где речь шла об уничтожении ядерного потенциала нашей страны в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона и Москвы. За несколько месяцев до избрания президентом Кучмы тогдашние лидеры Украины, США и России (Кравчук, Клинтон и Ельцин) подписали общее заявление, которое стало прологом к Будапештскому меморандуму. И Вашингтон, и Москва нам тогда давали гарантии безопасности. Потом американцы «помогли» Киеву получить от РФ мизерную компенсацию за огромный ядерный комплекс.

Фото: Etcetera.media 5 декабря 1994 года лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали Будапештский меморандум.

Многие позабыли, что к украинскому руководству с угрозами приезжали американские лидеры. Забыли, что Будапештский меморандум – это не о безопасности Украины, а о безопасности США, которые боялись возможного неконтролируемого распространения ядерного вооружения. Или даже появления еще одного амбициозного члена ядерного клуба. Вашингтону было выгодно всё сконцентрировать в РФ.

А что, только «Будапешт» давал гарантии безопасности? В договоре об условиях пребывания Черноморского флота, который Украина, в отличие от России, не денонсировала, прописано, что РФ является гарантом нашей территориальной целостности. Там не было указано, что этот гарант заберёт у нас полуостров, на котором размещалась его военная база. Подобных ещё действующих документов осталось немного, но их возможно найти.

Можно написать много хороших международных договоров, там даже могут поставить свои подписи США и ЕС, однако эти документы не будут иметь смысла, если там не будет стоять подписи российского президента. А какой договор можно подписать со страной, оккупировавшей часть твоей территории?

Фото: facebook/Минобороны России

Владимир Зеленский также говорит, что «нормандский формат» будет элементом, дополнением к этому плану «Б». Однако есть, и на это указывает президент, проблема – позиция как России, так и двух модераторов – Франции и Германии.

«Однако на последнем заседании советников лидеров стран «нормандской четверки», где Россию представлял господин Дмитрий Козак, он спросил у наших европейских партнеров, является ли РФ стороной конфликта. Представители Германии и Франции прямо не ответили, что Россия является стороной конфликта. Они снова включили такую «осторожную» дипломатию, с которой Украина не соглашается, так как Россия является стороной конфликта, и мы это понимаем», – акцентировал в интервью глава государства.

Здесь важно сказать: «нормандский формат» не сможет быть частью плана «Б». Потому что этот формат является детищем вредоносных Минских договорённостей, на которые Украина пошла лишь под угрозой полномасштабного вторжения. Более того, «Минск» создавался лишь с одной целью – легализовать боевиков в переговорах и убрать из них США. И это России при согласии Германии и Франции удалось сделать. А теперь и Париж, и Берлин не хотят модернизаций, изменений, отмены «Н4».

Поэтому нельзя дополнять большое соглашение с США и Евросоюзом форматом, лидеры которого изначально в угоду Москве убрали Вашингтон и Брюссель из этих переговоров.

Президент Зеленский возмущается – и правильно делает – тем, что страны НАТО, в особенности Германия, блокируют вступление Украины в Альянс и даже не дают вооружения. Вместо же этого они потворствуют России, возводя совместные энергетические проекты, которые наносят вред украинской безопасности, торгуют с РФ.

Фото: EPA/UPG

Кстати, показательно, что сам немецкий журналист, беря интервью у Зеленского, постоянно спрашивал: в случае вхождения в НАТО, смогла бы Украина гарантировать, что не будет просить у Альянса помощи в войне с Россией?

«Как можно политически сконструировать членство в НАТО для Украины, чтобы все же обойти пятую статью Договора НАТО, чтобы членам Альянса не пришлось защищать будущего члена НАТО – Украину – военными средствами? Потому Германия не захочет войны с Россией, ведь это ядерная держава, несмотря на то что Россия будет вести войну против члена НАТО – Украины», – именно так звучал вопрос журналиста.

Он, к слову, забыл упомянуть, что в 2008 году руководство Германии и Франции, невзирая на поддержку США, заблокировало для Украины предоставление Плана действий по членству в НАТО. Спустя шесть лет у Европы появилась крупная проблема – война с Россией уже на её границах. И это только начало.

Нет вины Владимира Зеленского в том, что страны Альянса, главные государства ЕС не хотят ввязываться в противостояние с Россией. Однако важно всё же понять причину. А дело здесь не только в том, что европейцев пугает военная мощь РФ. Евросоюз, привыкший к дорогой размеренной жизни, не хочет ссориться со страной, которая во многом финансово эту жизнь им обеспечивает. Все эти российские миллиарды, текущее каждый год в банки ЕС, общие энергетические проекты, участие европейских компаний в добыче полезных ископаемых на территории России, коррумпированные политики и чиновники Евросоюза – без этого теперь европейцы не могут. Это – часть их жизни.

Проблема в том, что Украина за свои 30 лет независимости не смогла стать экономической альтернативой России; как минимум страной, военная угроза которой несёт в себе значительные потери западному кошельку. И вот такую страну и должно строить украинское руководство – безо всяких планов относительно очередного документа о гарантиях.

Фото: EPA/UPG

Ещё стоит сказать об одном – о женевском саммите Байдена и Путина. Уж слишком большие надежды питает Банковая на этот счёт.

Представляется, что американскому лидеру от России ныне много чего нужно, например, отказ от союза с Китаем. И что США могут согласиться даже на статус-кво, на то, что было до момента эскалации на Донбассе. Да, всегда надо надеяться на лучшее, но иллюзий питать не стоит.

И винить никого не стоит, кроме как самих себя – в том, что государством не смогли как надо заняться. У всех свои интересы. Каждая страна их отстаивает. В отношении России американцы – как и во времена Советского Союза – будут ждать удобного момента. Его будет ждать и Украина, ждать долгие годы. И это время можно потратить на создание развитой, европейской страны. В этом и заключается план «Б».