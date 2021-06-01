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Терористи "ЛНР" просять Білорусь видати їм Протасевича "для слідчого експерименту"

Раніше Лукашенко заявляв, що слідство стосовно Протасевича і його дівчини буде вестися на території Білорусі.

Терористи "ЛНР" просять Білорусь видати їм Протасевича "для слідчого експерименту"
Роман Протасевич
Фото: t.me/nexta_tv

Так звана "генеральна прокуратура" терористичної організації "ЛНР" просить Білорусі видати блогера Романа Протасевича для проведення слідчого експерименту.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представницю "прокуратури" Інну Семенову.

За її словами, під час розслідування нібито встановлено причетність Протасевича до "обстрілу мирного населення Донбасу і знищення цивільної інфраструктури". Білорусу інкримінується: участь в діяльності терористичної організації та використання заборонених засобів і методів ведення війни, в тому числі застосування зброї масового ураження.

Олександр Лукашенко заявляв, що слідство стосовно Протасевича і його дівчини - росіянки Софії Сапеги буде вестися на території Білорусі.

26 травня силові структури Лукашенка і він сам звинуватили Протасевича ще й у тому, що він нібито "воював на Донбасі в лавах полку «Азов»". У КДБ посилалися на фото Протасевича у комуфляжній формі, хоча відомо, що він працював на Донбасі як журналіст. 27 травня з ідентичним звинуваченням виступили в угрупованні "ЛНР".

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано. Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

24 травня країни ЄС погодили єдину відповідь на ініційовану білоруською владою примусову посадку літака. У своїй офіційній заяві Рада ЄС закликала всіх авіаперевізників уникати перельотів над територією Білорусі. Іншим санкційним заходом також має стати заборона для білоруських авіакомпаній на перельоти в повітряному просторі ЄС і використання європейських аеропортів.

Глави держав і урядів країн ЄС також проінструктували Раду ЄС розширити список санкцій фізичних осіб і організацій з Білорусі. Крім того, вони звернулися з пропозицією ввести додаткові економічні санкції щодо Білорусі.

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