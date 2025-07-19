В Україні судитимуть жителя Луганщини, який очолив територіальний підрозділ "Росгвардії"

Жителя Луганщини, який заямав посаду у незаконному територіальному підрозділі "Росгвардії", судитимуть.
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який у листопаді 2022 року добровільно погодився на пропозицію представників військової адміністрації так званої "лнр" щодо зайняття посади у незаконному окупаційному правоохоронному органі", – ідеться у повідомленні.
Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
У серпні 2023 року обвинуваченого перевели до підрозділу "Филиала государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" Федеральной службы войск Национальной гвардии рф по Ростовской области".
- Херсонський міський суд визнав винним у колабораційній діяльності колишнього заступника начальника відділу державної установи "Північна виправна колонія №90".