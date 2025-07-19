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В Україні судитимуть жителя Луганщини, який очолив територіальний підрозділ "Росгвардії"

Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

В Україні судитимуть жителя Луганщини, який очолив територіальний підрозділ "Росгвардії"
Фото: informnapalm.org

Жителя Луганщини, який заямав посаду у незаконному територіальному підрозділі "Росгвардії", судитимуть. 

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Про це інформує Офіс генпрокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який у листопаді 2022 року добровільно погодився на пропозицію представників військової адміністрації так званої "лнр" щодо зайняття посади у незаконному окупаційному правоохоронному органі", – ідеться у повідомленні.

Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

У серпні 2023 року обвинуваченого перевели до підрозділу "Филиала государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" Федеральной службы войск Национальной гвардии рф по Ростовской области".
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