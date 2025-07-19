Україні вдалося повернути 11 дітей із тимчасово окупованих територій та РФ

Через рік після депортації до РФ діти самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили забрати додому.

У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути 11 українських дітей віком від 10 до 17 років із тимчасово окупованих територій та Російської Федерації.

Про це розповідає глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Особливо вразила історія родини, з якої ми повернули п’ятьох рідних братів і сестер. Дітей вивезли до Росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому", — ідеться у повідомленні Єрмака.

Однак навіть після цього шлях з російської окупації був надзвичайно складним. Російські органи опіки чинили тиск на дітей, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи.

"Ця історія — ще одне нагадування: Україна не зупиняється, допоки її діти не вдома. Вдячний нашим партнерам — Державі Катар за посередництво, а також команді Офісу Омбудсмана України за злагоджену і принципову роботу. Ми виконуємо завдання Президента — повернути всіх", — наголошує Єрмак.