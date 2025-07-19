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Україні вдалося повернути 11 дітей із тимчасово окупованих територій та РФ

Через рік після депортації до РФ діти самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили забрати додому.

Україні вдалося повернути 11 дітей із тимчасово окупованих територій та РФ
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути 11 українських дітей віком від 10 до 17 років із тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. 

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Про це розповідає глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Особливо вразила історія родини, з якої ми повернули п’ятьох рідних братів і сестер. Дітей вивезли до Росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому", — ідеться у повідомленні Єрмака.

Однак навіть після цього шлях з російської окупації був надзвичайно складним. Російські органи опіки чинили тиск на дітей, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи.

"Ця історія — ще одне нагадування: Україна не зупиняється, допоки її діти не вдома. Вдячний нашим партнерам — Державі Катар за посередництво, а також команді Офісу Омбудсмана України за злагоджену і принципову роботу. Ми виконуємо завдання Президента — повернути всіх", — наголошує Єрмак.
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