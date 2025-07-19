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Окупанти атакували 10 населених пунктів Харківщини, є пошкодження

Ворог застосував різні види безпілотників.

Окупанти атакували 10 населених пунктів Харківщини, є пошкодження
Фото: ДСНС Харківської області

Упродовж минулої доби російська армія завдала ударів по 10 населених пунктах Харківської області.

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Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих внаслідок обстрілів немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Зокрема по населених пунктах області РФ застосувала: 

  • 39 некерованих авіаційних ракет;
  • 1 БпЛА типу "Шахед";
  • 6 БпЛА типу "Герань-2";
  • 3 БпЛА типу "Ланцет";
  • 2 fpv-дрони.

У Куп'янському районі через російські обстріли пошкоджено господарчу будівлю у с. Федорівка. В Ізюмському районі пошкоджено 2 господарчі будівлі у с. Пашкове та Андріївці. 

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі, приватний будинок, трубопровід КП "БогодухівВода" у Богодухові.

У Лозівському районі пошкоджено залізничну колію, тепловоз, приміщення станції у селі Енергетиків та господарчу споруду у с. Вишневе.
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