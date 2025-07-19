Окупанти атакували 10 населених пунктів Харківщини, є пошкодження

Упродовж минулої доби російська армія завдала ударів по 10 населених пунктах Харківської області.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих внаслідок обстрілів немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Зокрема по населених пунктах області РФ застосувала:

39 некерованих авіаційних ракет;

1 БпЛА типу "Шахед";

6 БпЛА типу "Герань-2";

3 БпЛА типу "Ланцет";

2 fpv-дрони.

У Куп'янському районі через російські обстріли пошкоджено господарчу будівлю у с. Федорівка. В Ізюмському районі пошкоджено 2 господарчі будівлі у с. Пашкове та Андріївці.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі, приватний будинок, трубопровід КП "БогодухівВода" у Богодухові.

У Лозівському районі пошкоджено залізничну колію, тепловоз, приміщення станції у селі Енергетиків та господарчу споруду у с. Вишневе.