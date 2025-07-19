Ворог завдав масованого удару по Одесі, є загиблі та поранені (оновлено)

За інформацією президента Зеленського, кількість поранених унаслідок ударів по Одесі зросла до шести цивільних.

Уночі 19 липня російські окупанти завдали масованого удару БпЛА по Одесі. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, є загиблі.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків. Всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – повідомляв Кіпер.

Фото: Олег Кіпер

Станом на ранок, триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. Попередньо відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих.

Фото: Олег Кіпер

На місці працюють усі відповідні служби.