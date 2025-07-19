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Ворог завдав масованого удару по Одесі, є загиблі та поранені (оновлено)

Триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки

Ворог завдав масованого удару по Одесі, є загиблі та поранені (оновлено)
Фото: Олег Кіпер

За інформацією президента Зеленського, кількість поранених унаслідок ударів по Одесі зросла до шести цивільних. 

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Уночі 19 липня російські окупанти завдали масованого удару БпЛА по Одесі. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, є загиблі.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків. Всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – повідомляв Кіпер.

Фото: Олег Кіпер

Станом на ранок, триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. Попередньо відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих. 

Фото: Олег Кіпер

На місці працюють усі відповідні служби.

  • Під масованим комбінованим обстрілом РФ уночі опинився Павлоград Дніпропетровської області. У місті виникли масштабні пожежі.
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