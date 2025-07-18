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Росіяни вдарили по Куп'янському району Харківщини: виникли масштабні пожежі

Площа пожежі унаслідок ударів – понад 200 кв.м.

Росіяни вдарили по Куп'янському району Харківщини: виникли масштабні пожежі
Фото: ДСНС Харківської області

Російська армія атакувала дронами село Федорівка Куп'янського району Харківщини. Унаслідок атаки сталася пожежа в житловому секторі.

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Про це повідомляють у ДСНС Харківської області.

У селі Федорівка Куп'янського району внаслідок удару БпЛА загорілися три господарчі споруди та суха трава. Площа пожежі понад 200 кв.м.

Попри повторні атаки російських дронів, рятувальникам вдалося приборкати полум’я та не допустили його поширення на житлові будинки.

На щастя жертв та постраждалих немає.
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