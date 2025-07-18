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​Шмигаль розповів подробиці засідання «Рамштайну» 21 липня

Найближчими днями міністр оборони проведе розмови зі всіма очільниками оборонних відомств європейських країн.

​Шмигаль розповів подробиці засідання «Рамштайну» 21 липня
міністр оборони Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі “Рамштайн”, яке заплановане на 21 липня в онлайн-форматі, буде технічно-координаційним. 

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Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час зустрічі представників КМУ на чолі з прем’єром Юлією Свириденко з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Шмигаль підтвердив, що у понеділок, 21 липня, в режимі онлайн відбудеться засідання “Рамштайну”. Він повідомив, що того ж дня він планує провести розмови зі співголовами Контактної групи — міністрами оборони Великої Британії та Франції.

Шмигаль повідомив, що “найближчими днями” він проведе розмови зі всіма міністрами оборони європейських країн: “Це, буквально, завтра, післязавтра, в понеділок”. 

Також є домовленість про розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте

“Ми домовились поспілкуватись буквально теж з понеділка”, — сказав новопризначений міністр оборони.

“Дуже активно розгортаємо зараз міжнародний трек, але також буду зосереджуватися на внутрішньому треку забезпечення наших Збройних Сил, безперервного процесу фінансування”, —  сказав Шмигаль.
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