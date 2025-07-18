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Російський генерал, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки у Києві, отримав заочно підозру

Генерал-полковник Олександр Чайко віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ.

Російський генерал, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки у Києві, отримав заочно підозру
Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала нові злочини екскомандувача Східного військового округу збройних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайко, який під час боїв за Київ віддав наказ бомбардувати цивільні будинки.

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Про це пише СБУ.

За даними слідства, перебуваючи на посаді, у березні 2022 року Чайко наказав задіяти бойову авіацію та артилерію по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині.

Для здійснення атак окупанти використали авіабомби, зокрема ФАБ-500, а також снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" та некеровані авіаційні ракети С-8.

Також правоохоронці здобули аудіоперехоплення, де Чайко віддає підлеглим бойовий наказ на застосування важкого озброєння по цивільних об’єктах українського селища.

Слідство встановило, що за 8 днів масованих ударів по населеному пункту ворог знищив 73 будинки. Під час обстрілів загинуло двоє місцевих жителів.

У відомстві нагадують, рік тому СБУ повідомила Чайку про підозру за злочинний наказ бомбардувати фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки у Бородянці на Київщині у березні 2022 року.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили рашисту про нову підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності", – ідеться у повідомленні.
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