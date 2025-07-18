Пережили репресії з боку окупантів: Україні вдалося повернути групу дітей із ТОТ

Через відмову дотримуватися правил російських окупантів, дітей катували, переслідували і допитували.

В Україну з російської окупації повернули 12 дітей

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу підлітків із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил - їх переслідували, обшукували, допитували, катували", – каже Єрмак.

Один із хлопців зазнав тиску з боку окупантів через те, що не хотів навчатися у російській школі.

Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову.

"Зараз усі ці діти у безпеці. Вдячний команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу у порятунку дітей. Виконуємо завдання Президента – повернути всіх дітей", – додає Єрмак.