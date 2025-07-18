До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента російських спецслужб, який вчинив теракт проти співробітника прокуратури у Дніпрі, повідомляє СБУ.

СБУ та Нацполіція затримали агента та його спільника «по гарячих слідах» 6 червня цього року. Тоді внаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб було повністю знищено.

Як встановило розслідування, засудженим агентом виявився 30-річний житель Полтавщини, якого рф завербувала через Телеграм-канали із пошуку «легких заробітків».

За матеріалами справи, за вказівкою куратора фігурант спочатку встановив стеження за прокурором та звітував про його графік дня і маршрути пересування. Потім агент заклав саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль прокурора та здійснив фото- і відеофіксацію наслідків теракту.

Суд визнав агента винним одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв).

Щодо спільника засудженого фігуранта – триває досудове розслідування.