Головне за ніч та ранок п’ятниці, 18 липня: удар по Дніпропетровщині, 180 боєзіткнень, 18-й пакет антиросійських санкцій ЄС

Нічна повітряна атака, 180 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, новий секретар РНБО.

Сьогодні, 18 липня, російська армія атакувала Кам'янський район на Дніпропетровщині. Станом на 10:27 було відомо про двох загиблих.

Начальник ОВА Сергій Лисак написав, що район був під атакою ворожих безпілотників.

Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 180 боїв, з них третина (61) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Нового Миру, Корового Яру, Середнього, Торського й Шандриголового.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1180 окупантів і майже 50 артилерійських систем ворога. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 039 830 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на п'ятницю російська армія атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог бив з території Росії, з напрямків Міллерово і Приморсько-Ахтарськ. За даними Повітряних сил, 29 з 35 дронів – це "шахеди".

Збити вдалося 11 ударних дронів на півночі і сході країни, ще шість – локаційно втрачені. Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни", – розповіли в Повітряних силах.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем РНБО.

27 країн-членів Євросоюзу погодилися впровадити 18-й пакет антиросійських санкцій. Це уже офіційно підтвердила топдипломатка блоку Кая Каллас, а спершу повідомили дипломатичні джерела агентства dpa.

Каллас назвала новий пакет одним з найсильніших, ухвалених за весь час. Санкції стосуються, зокрема, тіньового флоту, що допомагає росіянам збагачувати воєнний бюджет.

"Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх постачальників, та обмежуємо доступ російських банків до фінансування", – повідомила вона.

Докладніше – в новині.

За пів року в Україні народилися 86 795 дітей, померли 249 002 людини. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх 5 років.

Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині, йдеться у аналітиці Опендатаботу.

"86 795 немовлят народилось за пів року. Можна зазначити, що народжуваність у війну стабілізувалась – адже це майже стільки ж, як за відповідний період торік. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких громадян", – зазначено у повідомленні.

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