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Статистика: в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих

Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині.

Статистика: в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих
Ілюстративне фото
Фото: Bonnie Kittle/Unsplash

За пів року в Україні народилися 86 795 дітей, і померли 249 002 людини. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх 5 років. Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині.

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Про це йдеться у аналітиці Опендатаботу.

"86 795 немовлят народилось за пів року. Можна зазначити, що народжуваність у війну стабілізувалась – адже це майже стільки ж, як за відповідний період торік. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких громадян", – зазначено у повідомленні.

Однак за десять років народжуваність зменшилася у 2,2 рази. Якщо у 2016 році в середньому на місяць народжувалося 32 тис. немовлят, то цьогоріч – лише 14 тисяч.

Фото: Опендатабот

Найбільше всього немовлят традиційно з’являються у Києві – 9 947 або 12% від загальної кількості новонароджених. Наступною є Львівщина: 8 282 (10%) малят. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина – 6 670 (8%).

У деяких регіонах країни, попри війну, спостерігається навіть невеличкий приріст народжуваності. Лідирує Київщина – +6% за рік, на Львівщині – +5%, а на Волині – +6%.

Загалом невеликий приріст спостерігається у 7 регіонах країни.

Водночас у регіонах, наближених до лінії фронту народжуються менше дітей. На Донеччині за рік народжуваність скоротилась майже удвічі (-47%), на Херсонщині – на 11% та на Чернігівщині на 10%.

Традиційно народжується найбільше хлопчиків – 51%.

Фото: Опендатабот

Упродовж першої половини 2025 року в Україні померли 249 002 людини. За рік ситуація майже не змінилась. Таким чином населення країни зменшується більш ніж на 300 тис. щороку. До порівняння, у 2016 році на 1 малюка припадало 2 смертей.

Кожна дев’ята людина в Україні помирає на Дніпропетровщині – 27 120 померлих, це стабільно найбільший показник в Україні. Серед антилідерів є Київ із 18 114 смертями та Харківщина – 17 694 померлих.

Фото: Опендатабот

  • Навесні в інтерв’ю LB.ua заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова розповіла, що в Україні є зараз 881 тис. дітей віком від 1 до 6 років . Водночас трохи більше 750 тис. дітей отримують дошкільну освіту.
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