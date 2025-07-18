У Запорізькій області через російську агресію одна людина загинула і одна – поранена

64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду Запорізької області. Ще один у області – поранений.

Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, тіло загиблого виявили вранці на місці прильоту. Уночі ворог ударив по громаді КАБами, поцілив по житловій забудові. Здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки

Поранений 79-річний чоловік внаслідок ворожої дронової атаки по Запорізькому району.

Упродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Степногірську, Плавнях, Гуляйполю та Білогір’ю.

328 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Андріївку, Григорівку, Біленьке, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Малу Токмачку та Чарівне.

Обстрілом із РСЗВ накрили Гуляйполе.

154 артилерійські удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоселівки та Чарівного.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та об’єктів інфраструктури.