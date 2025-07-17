Генштаб: на Покровському напрямку від початку доби - майже пів сотні боєзіткнень

На Лиманському напрямку відбулось ще 18 боєзіткнень.

Станом на 22:00 17 липня відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 62 авіаційні удари, застосувавши дві ракети та скинувши 90 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1249 дрони-камікадзе та здійснили 4280 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбивали 11 штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця, досі триває два боєзіткнення. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного. Українські захисники вже зупинили три ворожі атаки, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Шандриголового, сім боєзіткнень тривають.

Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог 11 разів штурмував наші позиції в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку сім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки, всі боєзіткнення на напрямку вже завершено.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська й Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 231 окупант, із них 130 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, три бойові броньовані машини, три автомобілі, три мотоцикли, дві гармати, 18 БпЛА, один термінал супутникового зв’язку та п’ять антен управління БпЛА; пошкоджено танк, п’ять гармат та два мотоцикли окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожих атак не зафіксовано, проте ворог завдав авіаударів по Білогір’ю, Степногірську та Ольгівці.

Сьогодні варто відзначити воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та 105-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога.