Очільника транспортного департаменту КМДА Кандибора відсторонили від посади на два місяці

Його також відправили під нічний домашній арешт.

За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва на два місяці відсторонив від виконання службових обов’язків директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Кандибора підозрюють у "службовій недбалості, що призвела до невчасного виявлення аварійної ситуації у тунелі метро та закриття руху на ділянці між станціями «Либідська» – «Теремки»".

Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 10 вересня 2025 року.

Прокурори оскаржуватимуть це рішення в апеляційному порядку, оскільки зверталися до суду з клопотанням про застосування до посадовця цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Прокуратура не називає прізвища посадовця, але видно, що йдеться про Руслана Кандибора, який очолює цей департамент із 2021 року.

10 липня прокурори повідомили про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Голова КМДА Віталій Кличко назвав підозру "абсурдом і театральщиною".